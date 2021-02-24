В Воронеже женщина на свой день рождения зарезала гражданского мужа

Убийство произошло в этой квартире. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

54-летняя жительница Воронежа так отметила свой день рождения, что ближайшие именины наверняка проведет в местах не столь отдаленных.

Вечером 19 февраля она выпивала со своим 60-летним гражданским мужем в квартире дома на улице Комарова. Близкие люди поссорились. Женщина схватила кухонный нож и два раза ударила сожителя в грудь. А когда увидела, что тот умер, ушла из дома. При этом позвонила дочери гражданского мужа. Сказала, что убила ее отца. Девушка прибежала, обнаружила тело родного человека и вызвала полицию.

Полицейские и подключившиеся сотрудники Следственного комитета опросили свидетелей, изъяли нож, назначили несколько экспертиз. В ходе одной из них установили точную причину смерти. Оказалось, что по крайней мере один из ударов попал в сердце.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте 54-летней женщины. Она признала свою вину и подтвердила показания на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лишения свободы), - сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.