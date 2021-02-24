В маршрутных автобусах воронежского перевозчика установят 70 комплексов видеонаблюдения

Еще порядка 70 новых комплексов системы мониторинга «Безопасный общественный транспорт», появятся в маршрутных автобусах транспортной компании ООО «АТП-1». Речь идет о высокотехнологичном оборудовании для видеонаблюдения.

Новые комплексы помимо своей основной функции - наблюдать за обстановкой в салоне автобуса - должны вести расход топлива, подсчет пассажиропотока, определять скорость движения и собирать другие технические данные, необходимые перевозчику.

Партия из 15 комплексов уже поступила в феврале, сейчас проводится ее монтаж.

- Видеонаблюдение помимо мониторинговых функций призвано выполнять основную - обеспечивать безопасность перевозок. Так, при поступлении жалоб со стороны пассажира главный диспетчер сможет оперативно через камеру промониторить состояние водителя, его работу, ситуацию внутри автобуса и снаружи. Кроме того, диспетчер будет иметь возможность проводить выборочный скрининговый контроль автобусов с целью предупреждения нарушений со стороны водителей и пассажиров, - комментирует исполнительный директор АТП-1 Владимир Георгиевский.