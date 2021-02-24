Умер бывший депутат Воронежской городской Думы

Соболезнования по поводу смерти Олега Плаксина выразили и общественники, и губернатор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Умер бывший генеральный директор МУП «Воронежгорэлектротранс», также избиравшийся депутатом городской Думы, Олег Плаксин. Ему было 79 лет.

Представители воронежского сообщества «Город и транспорт» одними из первых сообщили эту печальную новость. Активисты отметили, что Олег Плаксин был эффективным руководителем, до последнего пытавшийся сохранить трамвай. Несмотря на все сложности постсоветского периода, он не терял контакты с Чехией, поставлявшей запчасти для вагонов Tatra, ездившим по воронежским маршрутам. К сожалению, у властей по поводу городского трамвая были свои планы.

Соболезнования по поводу смерти Олега Плаксина выразил губернатор Александр Гусев:

- В нашей памяти он останется человеком высоких деловых и личных качеств. Олег Алексеевич успешно трудился на ответственных руководящих должностях и на депутатском поприще.Его знания и опыт служили развитию социально-экономического потенциала Воронежа и области.