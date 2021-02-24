Банк Уралсиб стал партнером трека FutureBank программы «Московский акселератор»

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К участию в треке FutureBank приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании, работающие в таких направлениях, как сервисы улучшения клиентского опыта, маркетинговые платформы по лидогенерации, предиктивная аналитика и адаптация CJM, повышение конверсии и инструменты реактивации пользовательской базы, продукты для физических лиц и МСБ, платежные сервисы и карточные продукты. Прием заявок продлится до 1 апреля 2021 года на сайте трека. В финале трека экспертное жюри выберет 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу и получат возможность представить свои продукты на демо-дне, лучшие из них смогут пилотировать свое решение с банком Уралсиб.
«FutureBank станет восьмым по счету треком Московского акселератора. Мы ждем, что по результатам трека стартапы смогут запустить свои сервисы в экосистеме банка-партнера», – рассказала заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.
Подробную информацию можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону
8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка. На правах рекламы.