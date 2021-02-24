В Воронеже умер настоятель храма Ксении Петербургской отец Феодор

Сообщение о смерти отца Феодора. Фото: Храмовый комплекс св. блж. Ксении Петербургской, ВКонтакте.

В соцсетях храма Ксении Петербургской ранним утром среды, 14 февраля, сообщили о кончине его настоятеля протоиерея Феодора Бажанова. Батюшка умер от обширного инфаркта сегодня ночью.

О времени и месте погребения в храм обещали сообщить позднее, нужно получить благословение митрополита Сергея.

Во многочисленных откликах прихожане выражают свою скорбь по поводу безвременной кончины отца Феодора. Они отмечают то, что во время его проповедей многие плакали, что это был человек необыкновенно светлой души. И искренне желают ему Царства небесного.