В Воронеже сгорела иномарка

Пожар удалось ликвидировать быстро. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 23 февраля, в 14.52 в дежурную часть МЧС сообщили, что на улице Чапаева Ленинского района горит машина.

- На место ЧП выехали четыре наших специалиста на одной пожарной машине. Горевший «Опель-Астру» полностью потушили в 15.03, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пламя успело уничтожить моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Также повреждены обшивка салона и передняя панель на площади 2 «квадрата». К счастью, пострадавших на этом пожаре не было.