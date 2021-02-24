В Воронеже сгорела иномарка

Пожар удалось ликвидировать быстро.
Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
Во вторник, 23 февраля, в 14.52 в дежурную часть МЧС сообщили, что на улице Чапаева Ленинского района горит машина.
- На место ЧП выехали четыре наших специалиста на одной пожарной машине. Горевший «Опель-Астру» полностью потушили в 15.03, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пламя успело уничтожить моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Также повреждены обшивка салона и передняя панель на площади 2 «квадрата». К счастью, пострадавших на этом пожаре не было.