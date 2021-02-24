Уволился гендиректор «Воронежпассажитранса»

Андрей Братякин. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Генеральный директор муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» Андрей Братякин подал в отставку, написав заявление по собственному желанию. На этой должности он проработал (если считать период в качестве и.о.) почти 11 месяцев. Временно исполнять обязанности руководителя городского транспортного предприятия будет бывший заместитель Братякина Михаил Шацких.

Напомним, с декабря 2018-го по октябрь 2019 года Андрей Братякин был мэром Семилук (до этого управлял Латным и трудился в администрации Семилукского района). И тоже покинул этот пост, по официальной версии, по собственному желанию. Затем пять месяцев проработал главным инженером «Воронежпассажиртранса», после чего в апреле 2020 года стал и.о. руководителя предприятия. С 14 июля эту приставку в его должности отбросили.

Андрей Братякин имеет два профильных образования. Навыки управленца он получил в Воронежском институт экономики и социального управления, а профессию строителя – во ВГАСУ. С таким опытом работы и образованием Братякин выглядит явным кандидатом на де-факто освободившуюся после возбуждения уголовного дела по мошенничеству на выборах в отношении Юрия Бавыкина должности заместителя мэра Воронежа по градостроительству.