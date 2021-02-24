С марта во все воронежские поликлиники нужно будет звонить по номеру 122

Теперь на звонок в поликлинику сначала ответит оператор МФЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во все поликлиники Воронежа с начала марта 2021 года надо будет звонить по одному номеру – телефону спасения 122. Как отметили в облздраве, к нему сейчас подключены 78 городских поликлиник. Еще четыре будут доступны по этому номеру после устранения технических сложностей.

Позвонив на 122, следует ожидать такую процедуру: с вами сначала поговорит сотрудник регионального МФЦ, переключающий на регистратуру конкретного медучреждения. После этого вас ждет диалог с работником колл-центра именно этой поликлиники. Пообщаться с ним (как и с его коллегами в других медучреждениях) можно будет с 7.00 до 22.00.

Если на номер 122 поступит жалоба на ту или иную поликлинику, ее обещают напрямую отправить в региональный департамент здравоохранения.