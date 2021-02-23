В Воронеже ищут парня с дезориентацией

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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье" попросили помощи воронежцев в поиске Максима Кудрявцева. 36-летний парень пропал 20 февраля - он ушел из дома матери в поселке Отрадное, но дома в Ленинском районе Воронежа не появился. Родственники сообщили, что молодой человек страдает дезориентацией.

У Максима среднее телосложение, рост 197 см, светлые короткие волосы. Был одет в синюю куртку, камуфляжные штаны, темно-синюю шапку, темные кроссовки.

Если вы видели парня или обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру 89601319708.