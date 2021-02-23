Воронежца поймали с поддельными правами

Воронежцу придется ответить за использование поддельных документов. 29-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС в Белгороде, предъявленное водительское удостоверение вызвало у автоинспекторов сомнения в подлинности. Эксперты подтвердили, что документ поддельный.

На воронежца завели административное дело за управление транспортным средством водителем без прав, а также уголовное дело за использование заведомо поддельного документа. Ему грозит либо принудительные работы на срок до одного года, либо заключение до года, либо ограничение свободы до одного года, сообщили в управлении МВД России по Белгородской области.