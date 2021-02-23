В Воронеже средь бела дня поймали 14 пьяных водителей

Не ожидали! Сотрудники Госавтоинспекции удивили воронежских водителей проверками на трезвость не ночью и не на выходные, как обычно, а в светлое время суток и среди недели. По итогам акции «Трезвые будние дни», инспекторы ДПС выявили 14 водителей с признаками опьянения. Четверых сразу привлекли к административной ответственности (они признались, что сели за руль подшофе), еще пятерых наказали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Пятерых направили на сдачу анализов.

За управление транспортом в пьяном виде предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А если поймают за эти нарушения повторно, привлекут уже к уголовной ответственности, отметили в ГУ МВД Росси по Воронежской области.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции в «часы трезвых будней» пресекли более 60 других нарушений ПДД.