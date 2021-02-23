В Воронеже ищут подрядчика на разработку проекта ливневки на Петровской набережной за 5,8 млн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Власти Воронежа готовы потратить на проект строительства и реконструкции сетей ливневой канализации по Петровской набережной и улице Софьи Перовской не более 5,88 млн рублей - в ходе торгов рассчитывают эту сумму снизить. Аукцион по поиску подрядчиков объявили 19 февраля, заявки принимают до 17 марта, итоги подведут 29 марта.

Подрядчик должен спроектировать систему ливневой канализации для обеспечения отведения дождевых и талых вод, рассчитать количество дождеприемников и смотровых колодцев, диаметр и протяженность трубопроводов, а также канализационно-насосную станцию с автоматической системой управления и очистные сооружения.

Напомним, благоустройство Петровской набережной планируют завершить в 2023-2025 годах.