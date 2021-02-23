Жительница Воронежа лишилась 110 тыс рублей после звонка "из банка"

Аферисты продолжают выманивать у воронежцев пинкоды их карт, а следом - их кровные. За 22 февраля жертвами мошенников стали пятеро жителей региона. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей.

58-летней жительнице позвонил "сотрудник службы безопасности банка". Мужчина сообщил женщине, что зафиксирован случай несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету. Для обеспечения безопасности накоплений необходимо перевести деньги на временные безопасные счета. Следуя инструкциям звонившего, женщина сообщила данные своей банковской карты и необходимые коды. В результате с ее счета похитили 110 тысяч рублей.

Никогда и никому не сообщайте данные своей карты, пин-код, код на оборотной стороне и из смс.