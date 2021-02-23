Воронежский крематорий борется за звание лучшего архитектурного проекта России 2020 года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Здание воронежского крематория претендует на звание лучшего архитектурного проекта профессионального конкурса Russian Project 2020, организованного журналом Interior+Design. Воронежский объект вошел в лонг-лист премии в номинации Arch (частная и общественная архитектура), в которой конкурирует с винодельной, вращающейся триумфальной аркой в Санкт-Петербурге, ротондой с мостиком в Выксе, геодезическим куполом аrkDomes и другими проектами.

Попадет ли наш крематорий в шорт-лист конкурса, зависит от народного голосования, которое продлится до 19 марта. Победителей короткого списка выберет профессиональное жюри (директоры мировых музеев моды, дизайна и архитектуры, кураторы и руководители международных фондов), церемония награждения пройдет 8 апреля.

Напомним, воронежский крематорий начал свою работу 13 января 2020 года. Открытию предшествовало неудовольствие жителей района, обеспокоенных таким соседством.