В Воронеже при пожаре из многоэтажки вывели 12 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 22 февраля 13 пожарных тушили квартиру в Советском районе.

Сообщение о возгорании в многоэтажке на Депутатской, 10 поступило на пульт дежурного МЧС в 21.48. На пожаре обнаружили тело 71-летнего пенсионера.

- Пожар ликвидировали в 22.00. В комнате площадью 24 кв метра в двухкомнатной квартире сгорела кровать. Из подъезда спасли пять человек, эвакуировали семь человек, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.