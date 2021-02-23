Известный пианист сыграет воронежцам Шопена

Николай Луганский раньше выступал в Воронеже на Платоновском фестивале Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 февраля на гастроли в Воронеж приедет выдающийся пианист Николай Луганский. Он не впервые в нашем городе: Луганский выступал на одном из Платоновских фестивалей.

В этот раз пианист сыграет с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого.

Николай Луганский исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Также в программе вечера Симфония № 6 («Пасторальная») Людвига ван Бетховена.

Начало в 18.00.