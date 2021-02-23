Воронежцев приглашают в Арт-лабиринт

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художественный музей имени Крамского запускает цикл лекций «ART-лабиринт». Он включит в себя темы, раскрывающие отдельные яркие явления мировой художественной культуры, а также историю уникального собрания музея.

Первая лекция пройдет 27 февраля. Она будет называться «О жизни и творчестве Николая Ге. К 190-летию со дня рождения». Лекция посвящена жизни и творческому пути одного из величайших творцов отечественного искусства и уроженцу Воронеж. Начало в 16.00.

11 марта запланирована лекция «Фламандская и голландская живопись XVII века – два полюса одной революции». Она расскажет об особенности двух национальных школ на примере редких произведений мастеров Голландии и Фландрии из собрания музея. Начало в 18.15.

25 марта пройдет лекция «Портретистки королевских дворов». Она будет посвящена женщинам-художницам, а заодно расскажет, почему мировая художественная культура сохранила о них так мало упоминаний. Основное внимание будет уделено произведениям женщин-художниц из собрания музея. Начало в 18.15.

8 апреля состоится лекция «Паоло Веронезе – из Вероны в Венецию». Она будет посвящена жизни и творчеству Паоло Веронезе, его роли и вкладу в мировое искусство. В центре внимания окажется реплика алтарной картины автора «Мученичество святого Георгия» из собрания музея. Начало в 18.15.

29 апреля запланирована лекция «Ученики Рембрандта». Творчество учеников великого голландского живописца, искусство которого в значительной степени повлияло на голландское искусство XVII столетия. На примере произведений из собрания музея расскажут об особенностях творческого процесса, объединявшего учителя и учеников. Начало в 18.15.

13 мая пройдет лекция «Портреты королевских особ», которая расскажет об особенностях воплощения образов монарших особ художниками разных школ и эпох, их уникальных, порой, трагических судьбах. Начало в 18.15.

27 мая цикл завершит лекция «Мадонны грустная улыбка». Она расскажет про творческие биографии итальянских мастеров, секреты художественного языка эпохи Возрождения на примере иконографии мадонн из собрания музея. Начало в 18.15.

Встречи пройдут в малом лекционном зале музея.