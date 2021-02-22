Стало известно, насколько готовы раскошелиться воронежские женщины на подарки к 23 февраля

Если верить результатам опроса, воронежские дамы не очень щедры. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики портала Superjob провели опрос среди 1600 жителей 404 населенных пунктов России, в том числе и в Воронеже, по поводу подарков на 23 февраля. Точнее суммы, на которую их готовы купить.

В Воронеже в среднем планируют потратить на подарки 2400 рублей. Понятно, что большинство желающих их сделать - женщины. Но есть и мужчины, желающие порадовать коллег, близких. Себя в конце концов побаловать. Их, впрочем, немного.

Если сравнить с другими регионами России, то больше всего готовы потратиться на 23 февраля москвичи и красноярцы - их средний бюджет на эти цели составит 3600 рублей. А меньше всего в Волгограде — в среднем 2300 целковых. Вообще в целом Воронеж – на 14 месте по щедрости.

Если сравнить с исследованиями последних двух лет, то на этот раз установлен рекорд по числу людей, которые вообще не собираются на 23 февраля ничего никому дарить. Таких по России среди мужчин – 55%, среди женщин – 34%.