Тяжелобольным воронежцам перельют кровь гаишников

Одна из участниц акции. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники воронежской госавтоинспекции перед 23 февраля пришли на областную станцию переливания крови, чтобы стать донорами для тяжелобольных земляков.

Кровь сдавали 66 человек – не только действующие полицейские, но и ветераны МВД и некоторые представители гражданских профессий. Причем и мужчины, и женщины. Во время акции банк крови пополнился на 52 литра.

Руководители станции поблагодарили полицейских. И отметили, что эта акция – еще одна возможность привлечь внимание общества к тому, что кровь больным людям нужна каждый день.