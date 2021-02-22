В Воронеже на Чижовке сгорел дом

К моменту прибытия пожарных пламя уже прорвалось сквозь крышу. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 22 февраля, в 14.30 на улице Крылова в микрорайоне, именуемом в народе Чижовкой, загорелся дом.

- На пожар выехали восемь человек на двух машинах, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – К моменту их прибытия на место ЧП в жилом доме горела на площади 60 «квадратов» крыша 10x6 метров. Пожар бушевал и в комнатах верхнего этажа. С огнем удалось полностью справиться в 15.03. По оперативной информации, пострадавших на пожаре нет.

Напомним, 21 февраля в поселке Орловка Хохольского района на пожаре, случившемся из-за неосторожного курения, сгорели две женщины. Еще одна получила ожоги в горевшем доме в поселке Никольское Аннинского района ранним утром 22 февраля.