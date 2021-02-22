В Воронеже девушка лишилась всех своих сбережений после перехода по ссылке в интернете

23-летняя девушка из Левобережного района стала очередной жертвой мошенников. Ей аферисты не звонили. Просто она пыталась зайти в мобильное приложение банка по телефону. Внезапно на экране сотового появилось окно, в котором предложили пройти опрос о качестве услуг и ввести номер карты и мобильника. Девушка на свою беду эту инструкцию выполнила. Почти тут же ей пришло сообщение, что в личный кабинет вошли с чужого устройства.

Девушка позвонила в банк, чтобы ей заблокировали счета. Однако было уже поздно. 3,6 тысячи, а это были все деньги, что лежали на карте, аферисты успели зачислить на номера мобильных телефонов. Понятное дело, эти сотовые уже не отвечают, а симки от них уже, скорее всего, валяются на какой-нибудь помойке.

- По факту этого мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 21 февраля было четыре случая хищения денег со счетом жителей Воронежской области. Жертвы аферистов сами вносили персональные данные на неизвестных сайтах. Зафиксирован и случай установки вирусного программного обеспечения. Советуем быть осторожными при общении с незнакомцами и не вводить свои персональные данные во всплывающих окнах и различных приложениях, которые маскируются под официальные банковские продукты.