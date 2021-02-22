В Воронеже пропал 17-летний подросток

Владислава Шиянова ищут вторые сутки. Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

В поисково-спасательном центре «Регион 36» попросили помощи в поисках 17-летнего Владислава Шиянова. Посетителям их группы ВКонтакте предлагают поделиться информацией о нем (если она есть) или хотя бы сделать репост сообщения.

Подросток приехал в Воронеж учиться. Последний раз его видели на Ленинском проспекте. Уже два дня (с субботы, 20 февраля) Влад не выходит на связь с родственниками.

Приметы Владислава Шишкова: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Как был одет в день, когда с ним была потеряна связь, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где Влад сейчас, просят позвонить по телефонам 8-995-333-13-13 или 112.