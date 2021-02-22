В Воронежской области появится «Царский сад» за 66,8 миллионов рублей

Богучар и сейчас вполне симпатичный город. А с "Царским садом" будет еще лучше. Фото: с сайта администрации Богучара.

В администрации Богучара проводят электронный аукцион на право благоустройства местного пляжа и прибрежной зоны реки Богучарка. Там хотят оборудовать «Царский сад» площадью 2,5 гектара. Проект нового наполнения этой территории победил в конкурсе Минстроя России. На него выделили федеральные деньги – 45 миллионов рублей.

Начальная цена контракта – 66,8 миллионов рублей. Заявки принимают до 2 марта, в этот день пройдут торги. На эти немалые деньги и работы предстоит выполнить достаточно масштабные.

У входа в «Царский сад» установят арт-объект «Пляж БОГУЧАР», за ним - павильон с сувенирной лавкой и санузлами. В парке планируют сделать амфитеатр с летней сценой и кафе, смотровую башню, уличную библиотеку. Также там появится пирс для лодок и катамаранов, на пляже поставят шезлонги и оборудуют поле для волейбола. Будет в парке и зона для рыбалки с площадкой с мангалами. Кроме того, там сделают детские и спортивные площадки, уличный бар, качели, площадки для воркаута и игр в шахматы и в настольный теннис.

Все работы планируют завершить до 1 октября 2021 года.