Под Воронежем сгорел дом, погибли две женщины

На утреннем пожаре в Аннинском району хозяйку сгоревшего дома удалось спасти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 21 февраля, в 12.31 в поселке Орловка Хохольского района загорелся жилой дом на улице Зеленой. На месте пожара работали восемь сотрудников МЧС, приехавших на двух машинах. Им удалось только не допустить дальнейшего распространения огня. Дом 6х4 метра сгорел полностью. Пожар окончательно удалось потушить в 14.10.

На пожаре погибли две женщины – одной было 53 года, другой 81. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала неосторожность при курении.

А в 5.19 в понедельник, 22 февраля, загорелся дом 5х10 метров в поселке Никольское Аннинского района на улице Отрадной. На место пожара выезжали на двух машинах восемь работников МЧС. С огнем удалось справиться в 5.35. Пламя уничтожило крышу, она обрушилась на площади 20 квадратных метров. Также огонь сильно повредил кухню 5х3 метра.

51-летнюю хозяйку дома с ожогами отвезли в местную больницу. Причину пожара устанавливают.