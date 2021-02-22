Коронавирусом заболели еще 309 жителей Воронежской области

Врачам удалось добиться снижения числа зараженных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте Стопкоронавирус.РФ опубликовали статистику по заболеваниям коронавирусом за последние сутки. По данным федерального оперативного штаба, 21 февраля COVID-19 диагностировали у 309 жителей Воронежской области. По этому показателю наш регион занимает шестое место среди худших в России. Больше заболевших за сутки только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях. Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 66 072 человек.

А вот по выздоровевшим Воронежская область снова в десятке, но уже лучших регионов России. Там наш регион на девятом месте. 21 февраля выздоровели 311 человек. Всего с коронавирусом справились уже 59 844 наших земляка.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки от коронавируса никто не умер. У регионального обычно данные по этому страшному показателю отличается от тех, что публикуются на сайте Стопкоронавирус.РФ. Пока воронежский оперативный штаб информацию по COVID-19 за 21 февраля не давал. Напомним, 20 февраля, по данным регионального штаба, от коронавируса умер 21 человек.