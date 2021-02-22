В Воронеже коммунисты сменили лидера перед выборами

Андрей Рогатнев. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

В понедельник, 21 февраля, на отчетно-выборном собрании воронежского отделения КПРФ коммунисты приняли решение сменить своего лидера. За прежнего – Сергея Рудакова – проголосовали всего 19 его товарищей. В то же время за Андрея Рогатнева – 47. Вероятно, решение приняли, чтобы «освежить» имидж воронежских коммунистов перед выборами. Сергей Рудаков уже давно во власти и воспринимался многими как слишком удобный человек для региональных властей.

Новому руководителю воронежских коммунистов Андрею Рогатневу 54 года. Родился он в Воронеже, закончил местный педагогический институт по специальности: учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе.

Андрей Рогатнев работал методистом, заместителем директора Дома пионеров и учащихся Железнодорожного района Воронежа, музыкальным редактором радиокомпании АО «Интекс», редактором радиокомпании АОЗТ компания «Политекс», товароведом «Утюжка»; помощником депутата Государственной Думы, секретарем областного комитета КПРФ по организационной работе, потом вторым секретарем. Избирался депутатом в Бутурлиновском районе, а также в Воронежскую областную Думу IV и VI созывов. В нынешнем составе облдумы заместитель председателя Комитета по культуре и историческому наследию. Член комитета по имущественным и земельным отношениям.

Рогатнев известен как хороший оратор, умеющий «зажигать» однопартийцев своими речами. Перед выборами, короче, такой лидер – то, что надо, видимо, такой была логика его однопартийцев.