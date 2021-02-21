Под Воронежем арестовали водителя, пытавшегося скрыться от полицейских

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неповиновение законному требованию инспектору ДПС 29-летнему водителю из Семилукского района пришлось провести трое суток в изоляторе. Такое наказание вынес ему местный райсуд за правонарушение по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Как пояснили в суде, инцидент произошел 12 февраля. Мужчина ехал за рулем собственного автомобиля. В районе остановки «Вышка» в селе Семилуки дежуривший инспектор ДПС подал сигнал остановиться. Но мужчина попытался скрыться от полиции. За ним последовала погоня. Все это время он не останавливался, вилял на дороге, уходя по «встречке», чем мог создать аварийную ситуацию.

Когда мужчину задержали, оказалось, что он не просто так пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Он уже нарушил ряд статей КОАП. При себе у него не было страхового полиса ОСАГО (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ), стекла на его автомобиле были затонированы (ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ), автомобиль не прошел регистрацию в установленном порядке (ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ). Кроме того, его ранее вообще лишили водительских прав (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Также мужчина, предположительно, был пьян, но от медосвидетельствования отказался. Сейчас еще решается вопрос о возбуждении уголовного дела.