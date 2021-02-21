Гастролер из Архангельска украл у женщины из-под Воронежа карту и расплатился в сауне

Полицейские задержали мужчину из Архангельска, который похитил у знакомой из-под Воронежа банковскую карту и расплатился ею в сауне. Ранее о пропаже со счета 42 тысяч рублей стражам порядка сообщила 68-летняя жительница Семилукского района. Средств она не досчиталась, когда пришла в банк, чтобы снять наличные.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 21 февраля, полицейские запросили в банке подробную выписку о движении денежных средств по счету женщины. Выяснилось, что злоумышленник расплатился картой в сауне. По записям с видеокамер удалось вычислить личность преступника. Это оказался 38-летний знакомый подруги потерпевшей.

Мужчина приехал в Семилуки из Архангельска. Но после кражи успел вернуться на малую родину. Там то его и «хлопнули» коллеги воронежских полицейских. Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Он не отрицает вины. И пояснил, что узнал пин-код, когда подруга потерпевшей приобретала алкоголь в магазине и расплачивалась на кассе. Карту он похитил в ходе распития спиртного.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, в Архангельске он стал фигурантом аналогичного уголовного дела.