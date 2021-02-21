Полицейские подвели итоги рейда по воронежским маршруткам

На прошлой неделе воронежские полицейские проводили проверки городских автобусов. Профилактическое мероприятие под название «Маршрутное такси» выявило нарушения, которые чаще всего допускают водители. О них рассказали в пресс-службе регионального главка 21 февраля.

Всего за время профилактического мероприятия под административные дела попали 90 водителей. Один из них выехал на линию, не имея при себе права. Еще 24 управляли транспортными средствами с техническими неисправностями. 25 водителей не пристегивали ремень безопасности в пути.

Кроме того, один водитель умудрился «проскочить» на красный, а еще семь ездили в нарушение правил маневрирования, игнорируя дорожные знаки и разметку.

Пешеходам не уступили дорогу двое. Четверо нарушали правила перевозки пассажиров и еще пять свободно во время движения разговаривали по сотовому телефону.

На всех нарушителей составили протоколы. Они понесут административную ответственность.

Только за январь 2021 года в Воронеже произошло шесть ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате один человек погиб, пятеро были травмированы. Три аварии случились по вине водителей автобусов.