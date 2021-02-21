Жителя Воронежской области оштрафовали за нацистскую символику в соцсети

Фото из архива КП Фото: из архива КП

Россошанский суд оштрафовал местного жителя за размещение на своей странице в соцсетях фото с нацисткой символикой. Накануне ему вынесли приговор. Мужчина должен будет заплатить штраф в размере тысячи рублей. Об этом сообщили в суде 20 февраля.

Там уточнили, что посты с запрещенными фото правоохранители выявили у него странице в интернете при проведении мониторинга. На них транслировалась символика и атрибутика нацизма. Мужчина попал под статью по ч. 1 ст. 20.3 КОАП. Накануне суд признал, что он тем самым публично демонстрировал запрещенные фото.

При назначении наказания зачли его раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд приговорил его к штрафу в тысячу рублей.

Ранее по аналогичной статье решение вынес суд Эртильского района. За публикации в соцсетях фото флага ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) местный житель должен был также оплатить штраф.