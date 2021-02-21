В Воронеже осудят мужчину за нецензурную брань в адрес полицейского

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Коминтерновский райсуд готовится рассмотреть дело воронежца, которого обвиняют в оскорблении полицейских. Стражи порядка попытались усмирить разбушевавшегося молодчика, но он обматерил и их. Теперь мужчине предстоит ответить за свое поведение. Об этом сообщили в пресс-службе суда 20 февраля.

Инцидент произошел в Воронеже 28 сентября 2020 года. Мужчина нарушал общественный порядок, приставал к прохожим, грубил и матерился. Стражи порядка попытались его усмирить, составили протокол об административном нарушении. Но при виде полицейских злоумышленник не только не прекратил оскорбления, а обматерил еще и представителей власти.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Ему грозит крупный штраф.

Аналогичная ситуация произошла в Борисоглебске. Там 22-летний парень накинулся на полицейского с кулаками.