В Воронеже в ДТП с легковушками пострадал водитель и его пассажирка

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В минувшую субботу в Воронеже на Ленинском проспекте при столкновении двух легковушек пострадал водитель и его пассажирка. Оба обратились за медицинской помощью. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД 21 февраля.

Авария произошла утром, в 9:30 20 февраля на регулируемом перекрестке при выезде со стороны улицы Землячки на улицу Остажева. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Ford Fusion, разворачивающийся на разрешающий сигнал, не уступил дорогу «Ладе Калине» и врезался в отечественное авто.

В итоге пострадал 38-летний водитель «Лады» и его 33-летняя пассажирка. Женщину скорая увезла в больницу с места аварии. Позже водитель обратился к медикам за помощью.