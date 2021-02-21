Под Воронежем мужчину арестовали за мат в общественном месте

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Житель Грибановского района поплатился за матерные высказывания в общественном месте. За нецензурную лексику его арестовали на сутки. Такое решение принял районный суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел в райцентре в феврале. Тогда местный житель на улице «из хулиганских побуждений выражался грубой нецензурной бранью». На замечания и требования окружающих перестать материться он никак не отреагировал.

Как пояснили в суде, тем самым он «выразил явное неуважение к обществу, демонстративно нарушил общественный порядок».

Мужчину задержали, квалифицировали его действия как мелкое хулиганство. А после этого сутки он провел в изоляторе временного содержания под арестом.