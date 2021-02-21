В Воронежской области от коронавируса за сутки умер 21 пациент

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за последние сутки медики констатировали смерть еще 21 пациента с ковидом. Всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2 204 жителей региона. Такие данные в воскресенье, 21 февраля, опубликовал телеграм-канал облправительства.

Статистики Роспотребнадзора также подтвердили, что за минувшие сутки коронавирусную болезнь определили у 329 человек. Всего в области ковидом почти за год заразилось 65 763 пациента. Большая часть из них успешно перенесла страшную болезнь. 59 533 человек выздоровели. За последние сутки медики из стационаров и амбулаторного лечения выписали 348 пациентов.