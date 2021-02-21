Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На трассе под Воронежем под колесами «Газели» погиб волгоградец

ЧП случилось в 2 часа ночи в Борисоглебском районе
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Авария с наездом на пешехода произошла в Борисоглебском районе сегодня, 21 февраля. Под колесами «Газели» на трассе погиб мужчина. Подробности ДТП рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Автомобиль «Газель Некст» ехал на 617 километре автодороги «Москва-Астрахань». По предварительным данным, за рулем машины находился 56-летний водитель из Волгоградской области. Он допустил наезд на пешехода. Установлена личность погибшего. Это 59-летний житель также из Волгоградской области. Он скончался на месте.

Полицейские ведут проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП