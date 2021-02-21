В Воронеже попавшуюся на мошенничестве женщину-адвоката отправили под подписку о невыезде

фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежская женщина-адвокат, которая стала фигуранткой уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), отправлена под подписку о невыезде. Об этом корреспонденту «КП» рассказал источник в правоохранительных органах. Даму подозревают в получении от клиентов больших денежных сумм, при этом она обещала доверителям гарантированно решить их вопросы.

По информации достоверного источника, речь идет о 34-летней Елене Крыжановской. Она является действующим адвокатом из адвокатской консультации Левобережного района.

Как ранее сообщили в Следственном управлении СКР, в ее деле сейчас два эпизода. Одним из потерпевших стал 36-летний мужчина. Ему она пообещала решить вопрос в октябре 2019 года с проводимой в его отношении полицейской проверкой. За это она получила 260 тысяч рублей.

Второй инцидент произошел в 2020 году. Адвокат обещала помочь 87-летнему местному жителю с вопросом наследования квартиры в судебном порядке. Адвокат сообщила, что может помочь за 100 тысяч рублей. Таким образом, в апреле 2020 года и феврале 2021 она получила от доверителя не менее 200 тысяч рублей.

Женщина вину свою признала, ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Воронеже был задержан еще один адвокат-решальщик. Сейчас он находится в СИЗО. Александр Хрюкин пообещал директору филиала госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова и ее заму за 3,2 млн рублей прекратить проверку, которую в их отношении вели правоохранительные органы. Однако женщины попали под уголовное дело, а деньги так и не удалось им вернуть.