Воронежскую туристку оштрафовали за несданный из-за очереди COVID-тест

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Калаче местную жительницу обязали заплатить штраф за несданный вовремя тест на ковид после возвращения из заграничной поездки. Теперь ей придется пополнить госказну на 7,5 тысяч рублей.

Как следует из материалов Калачеевского райсуда, женщина в октябре 2020 года путешествовала в Германии. Но по прилету из Франкфурт-на-Майне не стала сдавать текст на наличие коронавирусной инфекции, хотя по установленным правилам должна была это сделать в течение 72 часов.

Также ей давалось трое суток, чтобы она загрузила результаты на портал «Госуслуги». Женщина проигнорировала эти правила. В суде она свою вину не признала и рассказала, что в аэропорту не было возможности сдать тест из-за большой очереди. А в райцентре, где она проживает, такой анализ не делали. В Воронеж для этого она не поехала, потому что далеко и тест стоил денег.

Роспотребнадзор возбудил административное дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ).

Ранее к такому же штрафу приговорили жительницу Новой Усмани. Женщина вернулась из Турции и не стала сдавать тест на коронавирус.