Воронежца осудили за молчание о своем приятеле, пытавшемся вступить в ИГИЛ

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Жителя Воронежа, который скрыл от властей попытку своего знакомого вступить в ИГИЛ, приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Коминтерновского районного суда 20 февраля.

Мужчину обвиняли в «Несообщении о преступлении» по статье 205.6 УК РФ.

Суд установил, что он практически год – с сентября 2019 года по 27 октября 2020 года – вел беседы со своим приятелем, который намеревался стать членом террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Общались знакомые с помощью мобильной связи, через интернет-приложения. Зная это, мужчина не сообщил в уполномоченные органы власти о готовящемся преступлении. В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ.

Напомним, 9 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал организацию ИГИЛ террористической и запретил ее деятельность на территории России.