Муниципалитет примет на баланс почти 300 бесхозных объектов Воронежа

фото управы Коминтерновского района

В Воронеже решается вопрос о передаче на баланс муниципалитета 295 бесхозяйных объектов. Из них 129 объектов теплоснабжения, 52 – водоснабжения, 97 – водоотведения и 17 – электроснабжения.

В прошлом году управы районов направили в управление имущественных и земельных отношений техническое документы на 198 бесхозных объектов. Это 14 сетей теплоснабжения, три сети электроснабжения, 16 сетей водоснабжения и 9 – канализации, а также 23 сети ливневой канализации.

За тот же период УИЗО было подрядчикам технические задания на 321 объект.

- В их число вошли 39 сетевых объектов, которые ранее принадлежали КЭЧ Минобороны РФ Ленинского района Воронежа и 16 объектов Минобороны в Коминтерновском районе. Их приняли к оформлению, благодаря совместной работе с правительством Воронежской области, - сообщили в пресс-службе гордумы Воронежа.