Воронежский «Факел» сыграл вничью с минским «Динамо»

"Факел" в контрольных матчах в перерыве чемпионата ни разу не проиграл. Фото: с сайта ФК "Факел"

В обстановке особой секретности прошел и второй контрольный матч «Факела» на сборе в Сочи. Напомним, о первом – с астраханским «Волгарем» - был известен лишь счет 0:0. В пресс-службе «Факела» закрытость информации по отечественному сбору объясняют просьбами соперников, не желающих «светить» своих потенциальных новичков.

Последний спарринг на сборе в Сочи был с командой с громким именем – минским «Динамо», бывшем даже чемпионом СССР. С тех пор некогда флагман белорусского футбола растерял свой статус и последний чемпионат закончил лишь на шестом месте. Тем не менее случилось это в элитной лиге соседнего государства. А значит, для «Факела» - соперник был очень крепкий.

И вот итог матча – 1:1. У «Факела» отличился Максим Максимов, человек, родившийся в Воронеже, поигравший в Литве (в «Тракае» даже стал лучшим бомбардиром квалификационного турнира Лиги Европы) и в Македонии и нет так давно вернувшийся в родные пенаты.

Итоги сборов в перерыве чемпионата – «Факел» провел десять игр, шесть из них выиграл, четыре сыграл вничью. Впрочем, к официальным матчам эта история уже не имеет никакого отношения.

Впереди у «Факела» 27 февраля выездная игра с «Оренбургом», занимающим третье место в ФНЛ. Воронежская команда, напомним, пока идет на 17 строчке турнирной таблицы.