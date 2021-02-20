В Воронеже новые работы по реконструкции аэропорта оценили в 334 млн рублей

Так будет выглядеть новый терминал Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.

Управляющая компания «Авиасервис» ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на территории международного аэропорта Воронеж. В этот раз речь идет о переносе и реконструкции федеральных объектов, попадающих в зону строительства нового терминала внутренних воздушных авиалиний.

Начальная она же максимальная стоимость контракта - 334,1 млн рублей. За эти деньги подрядчику, которого определят 19 марта, также предстоит возвести ряд новых объектов: в частности КПП, парковки, патрульную дорогу и некоторые другие объекты

Ранее саранское ООО «Русстройком» победило в недавнем аукционе по поиску подрядчика - компания должна удлинить взлетно-посадочную полосу. Контракт оценили в 472,78 млн рублей.

До этого на встрече с губернатором Александром Гусевым владелец инвесткомпании AEON Роман Троценко рассказал в целом о перспективах развития аэропорта имени Петра Первого.