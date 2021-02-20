В Воронеже водитель иномарки снес столб

К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» появилось фото снесенного столба на улице Героев Сибиряков Советского района. Поверженная конструкция перегородила половину дороги. К тому же опасно свисали провода. Рядом стоит «Хендэ Солярис» с сильно разбитым капотом, а возле него стояли молодые люди. Пост сопровожден комментарием:

- Парни снесли столб. Все живы-здоровы. Дорога перекрыта.

В ГИБДД уточнили, что авария случилась у дома № 48 на улице Героев Сибиряков. К счастью, в ДТП никто не пострадал.