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В Воронеже водитель иномарки снес столб

И чудом остался жив
Артем ИЛЬИН
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К счастью, в аварии никто не пострадал.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» появилось фото снесенного столба на улице Героев Сибиряков Советского района. Поверженная конструкция перегородила половину дороги. К тому же опасно свисали провода. Рядом стоит «Хендэ Солярис» с сильно разбитым капотом, а возле него стояли молодые люди. Пост сопровожден комментарием:

- Парни снесли столб. Все живы-здоровы. Дорога перекрыта.

В ГИБДД уточнили, что авария случилась у дома № 48 на улице Героев Сибиряков. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ДТП