В Воронеже нашли новое место для бюста Сталину

В Воронеже нашли новое место для увековечивания памяти о генералиссимусе СССР Иосифе Сталине. На этот раз уже бюст Иосифа Виссарионовича планируют расположить в сквере у дома №11 по улице Депутатская. С инициативой выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков.

На улице Депутатской стоит комплекс домов сталинской постройки. Как раз на здании №11 был барельеф «Пионеры с товарищем Сталиным». В конце 50-х изображение пионеров оставили, генералиссимуса демонтировали. Всего, кроме руки держащей девочку. В таком виде барельеф предстает и сегодня.

Впрочем, ни о каких-либо сроках, ни о бюджете проекта не сообщается. Да и совсем недавно представители местной фракции КПРФ предлагали расположить мемориальную доску в честь генералиссимуса СССР на железнодорожной станции Придача. Учитывая, что именно это место и эта форма рассматривались 12 февраля в Воронежской областной Думе на заседании Комитета по культуре и историческому наследию, удивительно, что теперь поступило новое заявление. Вероятно, проект еще очень далек от реализации.

Впрочем, в Воронежской области существует пример установки бюста Иосифу Сталину. Он с 2013 года находится в хуторе Атамановка Россошанского района - памятник подвергался не только критике, но и нападениям.

Немало волнений в Воронеже вызвал и юбилей генералиссимуса: мероприятие несколько раз меняло «прописку», а потом все же состоялось в Доме культуры Железнодорожников.