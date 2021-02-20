Под Воронежем земельный участок в 42,8 гектара продали всего за 500 тысяч рублей

В рамках банкротства компании «ВТБО», занимавшейся сбором отходов, продан земельный участок в Хохольском районе, расположенный неподалеку от спорткомплекса «Белый колодец». Удивляет цена. Участок площадью в 42,85 гектара приобрела госпожа Эльвира Бабаева из Тверской области всего за 500 тысяч рублей – минимально возможную. Надо сказать, эта дама не раз выкупала активы обанкротившихся компаний, видимо, делая на этом свой бизнес.

Участок с запада граничит с промышленными объекта, а с востока и частично с юга – с возделанными полями. С севера и юга – отработанный карьер (в нем располагается и часть проданной земли). Расположен участок всего в 13 километрах от Воронежа и в двух – от дороги Воронеж – Курск. Он разрешен для использования в отраслях промышленности, энергетики, транспорта. Большая его часть расположена в низине, есть грунтовая дорога.

Кадастровая стоимость участка – 191 миллион рублей. Тем удивительная цена, которую удалось за него выручить на торгах.