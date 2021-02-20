Житель Воронежской области оформил кредит на 830 тысяч и разослал деньги на счета мошенников

В полицию обратился 50-летний житель Новоусманского района, который стал жертвой мошенников. Ему на телефон позвонила неизвестная женщина с известием о том, что зафиксирован случай несанкционированного доступа к его карте мошенников. Дальше дама соединила потерпевшего со службой безопасности, где уже другой собеседник, мужчина, посоветовал набрать как можно больше кредитов и положить деньги на «безопасные» счета. Классическая схема обмана… Но воронежец поверил. Он совершил полсотни банковских операций: сначала получил кредиты на 700 и 130 тысяч рублей, а потом … разослал деньги на счета и телефонные номера мошенников. После этого «служба безопасности» банка пропала восвояси.

Сейчас полицейские завели уголовное дело и ведут поиски подозреваемых. Кстати, по данным ГУ МВД по Воронежской области за минувшие сутки жители региона пополнили карманы мошенников на 1,3 миллиона человек. В полицию с заявлениями об обмане обратились семь человек.