Воронежский «Буран» в межсезонье проведет два сбора

В клубе «Буран» рассказали о планах на межсезонье. Пока команда находится на выходных. Первый сбор стартует 10 марта и продлится до 24-го. Видимо, хоккеисты, как обычно, на нем будут главным образом заниматься физподготовкой к сезону.

А вот на втором сборе, который пройдет с 5 по 23 апреля, запланированы несколько товарищеских матчей. Соперников пока не раскрывают, но это и не удивительно. До апреля много воды утечет, и планы у других команд могут кардинально поменяться.

Игроки молодежной команды Захар Виноградов, Егор Баланов, Александр Ильин, Михаил Тепикин, Святослав Дорохов и Дмитрий Попов вернулись в Россошь для участия в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Уже 21 февраля их могут выпустить на дерби в Белгороде против одноименного клуба.

Даниил Есипов в последнем матче сезона в Пензе получил крайне обидную тяжелую травму. На днях ему будет сделана операция. Дмитрий Кузнецов и Александр Шипилов командированы в клуб-партнер «Бурана» ХК «Чебоксары», возглавляющий таблицу чемпионата ВХЛ-Б.