В Воронеже возбуждено уголовное дело после поджога автомобиля многодетной семьи

Автомобиль сгорел очень быстро Фото: принтскрин видео.

Возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля во дворе дома № 84 по улице Ломоносова. Преступникам предстоит ответить за умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В прокуратуре Воронежской области подчеркнули, что расследование уголовного дела взято под контроль.

Напомним, ЧП случилось 20 января примерно в час ночи в жилом комплексе «Университетский парк». Двое мужчин облили горючей жидкостью автомобиль «Лада Гранта» и подожгли его. Машина, принадлежащая местной многодетной семье, сгорела дотла. Позже появились фото предполагаемых поджигателей.

Хозяин легковушки, доцент ВГУ, предполагает, что произошедшее может быть связано с его деятельностью как преподавателя (месть за «двойки») или же с конфликтом с управляющей компанией ООО «Вест-1», от услуг которой они хотели отказаться и объявили собрание собственников. Однако в УК заявили, что не имеют отношения к совершенному преступлению.

В региональной прокуратуре проверят, связано ли происшествие с тем, что ранее инициативная группа жильцов, неформальными лидерами которой стала многодетная семья, предложила организовать общее собрание и сменить управляющую компанию.