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Спорт

Из воронежского «Факела» ушел полузащитник

Никита Дроздов в конце первой части сезона потерял место в основе
Юрий КОЗЛОВ
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Никита Дроздов продолжит карьеру в другом клубе.

Никита Дроздов продолжит карьеру в другом клубе.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» расторгли контракт с 28-летним полузащитником Никитой Дроздовым. Сделали это, как сообщают в пресс-службе, по обоюдному согласию.

Хавбек в начале первой части сезона регулярно выходил в основе, да и в его середине играл часто. Однако команда при этом, мягко говоря, результатами не блистала. Новый главный тренер Олег Василенко сначала тоже доверял Дроздову, но потом усадил его в запас.

Последним полноценным матчем Никиты был гостевой разгром от московского «Торпедо» - 1:4. После этого Дроздов лишь раз выходил на замену в самом финале игры. Так что расставание с ним сюрпризом не стал. Тем более что какими-то результативными действиями хавбек не отметился.