Из воронежского «Факела» ушел полузащитник

Никита Дроздов продолжит карьеру в другом клубе. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» расторгли контракт с 28-летним полузащитником Никитой Дроздовым. Сделали это, как сообщают в пресс-службе, по обоюдному согласию.

Хавбек в начале первой части сезона регулярно выходил в основе, да и в его середине играл часто. Однако команда при этом, мягко говоря, результатами не блистала. Новый главный тренер Олег Василенко сначала тоже доверял Дроздову, но потом усадил его в запас.

Последним полноценным матчем Никиты был гостевой разгром от московского «Торпедо» - 1:4. После этого Дроздов лишь раз выходил на замену в самом финале игры. Так что расставание с ним сюрпризом не стал. Тем более что какими-то результативными действиями хавбек не отметился.