Появились фото предполагаемых поджигателей автомобиля многодетной семьи в Воронеже

Предполагаемые поджигатели Фото: предоставлено УК «Вест-1»

Управляющая компания «Вест-1» предоставила редакции «КП-Воронеж» фото предполагаемых преступников, которые сожгли автомобиль во дворе дома № 84 по улице Ломоносова.

Напомним, ЧП случилось 20 января примерно в час ночи в жилом комплексе «Университетский парк». Двое мужчин облили горючей жидкостью автомобиль «Лада Гранта» и подожгли его. Машина, принадлежащая местной многодетной семье, сгорела дотла.

Хозяин легковушки предполагает, что произошедшее может быть связано с его деятельностью как преподавателя (месть за «двойки») или же с конфликтом с управляющей компанией ООО «Вест-1», от услуг которой они хотели отказаться и объявили собрание собственников. Однако в УК заявили, что не имеют отношения к совершенному преступлению.

Предполагаемые поджигатели Фото: предоставлено УК «Вест-1»

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

Возможно, поджигателей удастся быстрее поймать по кадрам с камер наружного видеонаблюдения. Мужчины, видимо, знали, что могут попасть в объектив, поэтому скрывали лица за масками. Однако на кадрах видна их одежда: если один из предполагаемых поджигателей был весь в черном, то на втором была куртка цвета хаки и синие штаны.

«КП-Воронеж» продолжит следить за развитием событий.