Филармония приглашает воронежцев на трехдневный концертный марафон

Воронежские девчата Фото: Ярослав ИВАНОВ

Воронежская филармония отметит День защитника Отечества целым каскадом праздничных концертов.

Сегодня, 20 февраля, пройдет «Концерт-девичник». Оригинальный сценарий, сюрпризы, перевоплощения и много прекрасной музыки. В программе участвуют Виктория Черникова, Наталья Пастухова, Елена Старкова и другие артисты филармонии. Начало в 18.00.

22 февраля прославленные «Воронежские девчата» покажут программу «Берегите Россию!», куда вошли задушевные лирические и патриотические песни, романсы, искрометные частушки, инструментальные композиции и хореографические номера. Начало в 18.00.

23 февраля на сцену филармонии выйдет ансамбль «Держава», который занимается изучением и сценическим воплощением казачьего фольклора. В праздничную программу, посвященную Дню защитника Отечества, артисты включили лучшие номера из своего репертуара: строевые и лирические песни, инструментальные наигрыши, пляс с шашкой и многие другие. Начало в 16.00.